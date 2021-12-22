В Англии обнаружили окаменелости древней многоножки размером с машину

В Англии исследователи раскопали окаменелости древнейшей многоножки, достигающей размеров автомобиля. Вес существа доходил до 50 килограммов.

Окаменелости нашлись на северном пляже страны. Эксперты высказываются, что многоножка относится к виду Arthropleura (Артроплевры), широко распространенные на нашей планете 320 млн лет назад.

«Окаменелость демонстрирует, что Arthropleura было самым крупным из известных ныне беспозвоночных существ всех времен, больше даже древнейших морских скорпионов», — отмечают авторы исследования.

Статья об этом была опубликована в издании Journal of the Geological Society. Археологи добавили, что это беспозвоночное существо стало самым древним из найденных ранее.