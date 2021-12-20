Минобрнауки Дагестана и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве

Минобрнауки Дагестана и ООО «Яндекс» подписали договор о совместной работе на проходящем сегодня форуме «РИФ. Кавказ».

Соглашение подписали врио главы министерства образования и науки региона Яхья Бучаев и руководитель по продвижению образовательных инициатив ООО «Яндекс» Дмитрий Растворов.

В разговоре со СМИ, Растворов раскрыл подробности договора. Он заметил, что речь идет о двух проектах, совершенно бесплатных для жителей и системы образования. Первый из них Яндекс.Учебник – платформа для педагогов младших классов по математике, информатике и русскому языку. Второй проект – Яндекс.Лицей. Это двухлетняя платформа для обучения детей навыкам промышленного программирования.

На данный момент такой проект существует в регионе на 6 площадках в 3 муниципальных образования: Махачкале, Каспийске и Дербенте. При этом, пояснил Растворов, образовательные организации республики могут подключиться к проекту в любой день. Для этого нужно лишь заполнить заявку на сайте программы.