Тотурбиев написал больше 400 научных статей, в числе которых 10 монографий и учебных пособий. За свою карьеру он получил 45 патентов и авторских свидетельств на изобретение. Куратор Конкурса Виталий Ложкин, поздравляя победителя, пожелал ученому крепкого здоровья и новых успехов в работе.
Ученый из Дагестана получил премию имени Гришманова
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2021. Понедельник 15:54
Главный научный работник Института геологии ДФИЦ РАН, доктор технических наук, профессор Батырбий Тотурбиев получил премию имени Гришманова в сфере науки, техники и организации производства промышленности строительных материалов и строительной индустрии, информирует пресс-служба Академии наук региона.
Последнее от Мадина
- «Дюна» стала фильмом года по версии «Кино Mail.ru»
- Минобрнауки Дагестана и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве
- В Новолакском районе откроется современный оптово-логистический центр
- Региональная конференция, посвященная 30-летию образования Минимущества РД, прошла в Дагестане
- Клетки мозга Человека обыграли нейросеть в Pong