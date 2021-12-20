Ученый из Дагестана получил премию имени Гришманова

Тотурбиев написал больше 400 научных статей, в числе которых 10 монографий и учебных пособий. За свою карьеру он получил 45 патентов и авторских свидетельств на изобретение. Куратор Конкурса Виталий Ложкин, поздравляя победителя, пожелал ученому крепкого здоровья и новых успехов в работе.