ЗАМАНА - Ученый из Дагестана получил премию имени Гришманова

Ученый из Дагестана получил премию имени Гришманова

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20 декабря, 2021. Понедельник 15:54
Ученый из Дагестана получил премию имени Гришманова

Главный научный работник Института геологии ДФИЦ РАН, доктор технических наук, профессор Батырбий Тотурбиев получил премию имени Гришманова в сфере науки, техники и организации производства промышленности строительных материалов и строительной индустрии, информирует пресс-служба Академии наук региона.

Ученый из Дагестана получил премию имени Гришманова
Наука

Тотурбиев написал больше 400 научных статей, в числе которых 10 монографий и учебных пособий. За свою карьеру он получил 45 патентов и авторских свидетельств на изобретение. Куратор Конкурса Виталий Ложкин, поздравляя победителя, пожелал ученому крепкого здоровья и новых успехов в работе.

 

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