ЗАМАНА - Клетки мозга Человека обыграли нейросеть в Pong

Клетки мозга Человека обыграли нейросеть в Pong

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20 декабря, 2021. Понедельник 14:35
Клетки мозга Человека обыграли нейросеть в Pong

Команда австралийских исследователей информировала об изучении клеток головного мозга, выращенных в чашке Петри и умеющих играть в компьютерную игру Понг.

Клетки мозга Человека обыграли нейросеть в Pong
Наука

Эксперты заявили, что клетки выучили правила игры всего за 5 минут, что в 18 раз быстрее, чем искусственный интеллект.

Исследователями были выращены клетки мозга человека поверх группы микроэлектродов, которые влияют на нейроны по команде. В процессе обучения игре, специалисты посылали электрические импульсы в правую или левую часть группы электродов, дабы информировать мозг о местоположении мяча. В итоге активность клеток действовала таким образом, дабы двигать платформу в направлении движения мяча.

Лидер исследования отметил, что во время игры активность нейронов действует по принципу соответствия импульсов и местоположения мяча. Электроды помогают мини-мозгу, который называют Disbrain, обучиться управлению платформой.

Как сообщают специалисты, хоть и мозг киборг умеет быстрее проходить обучение в простой игре, он не так функционален, как искусственный интеллект. Это дает возможность исследователям сделать предположение о перспективности разработок в последующем изучении работы мини-мозга.

 

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