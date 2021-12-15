В России разработали морозостойкий аккумулятор

Группа специалистов Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, Московского института электронной техники и МГУ имени М.В. Ломоносова создали элементы батареи на основе нанопроволок из германия, благодаря чему литий-ионные аккумуляторы станут более морозоустойчивыми. Об этом информируют «Известия».

«Нанопроволоки из германия при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах формируют 10 разных соединений с литием. Это делает емкость материала в 5 раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на телефонах», — рассказал кандидат химических наук, специалист Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН Илья Гаврилин.

Планируется, что в скором будущем такое достижение будет популярно во многих сферах. Пока рано говорить о коммерческом успехе этих аккумуляторов, так как на данный момент они показали хорошие результаты лишь в рамках лабораторных экспериментов.