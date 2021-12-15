ЗАМАНА - Единый предок жизни на Земле LUCA питался только водородом

Единый предок жизни на Земле LUCA питался только водородом

Автор
15 декабря, 2021. Среда 09:40
Единый предок жизни на Земле LUCA питался только водородом

Группа немецких исследователей изучила молекулярный организм, являющийся общим предком для всего живого на Земле.

Единый предок жизни на Земле LUCA питался только водородом
Наука

Эксперты пришли ко мнению, что организм, который называют LUCA, с высокой вероятностью брал энергию из водородных источников. Статья на эту тему была напечатана в научном журнале Frontiers in Microbiology.

Изначально специалисты уже доказали, что LUCA предположительно мог жить как на суше, так и под водой рядом с горячими источниками.

Немецкие ученые исследовали геномный состав LUCA, дабы понять каким образом он питался в условиях недостатка питательных элементов.

В результате специалисты выявили, что единственным источником питания для древнего организма являлся водород, в большом числе содержавшийся в горячих источниках. Как заявляют исследователи, пищевая цепочка строилась на химических реакциях чистого водорода и углекислого газа. Это давало возможность предку всех современных животных вырабатывать питательные аминокислоты и иные соединения.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top