Единый предок жизни на Земле LUCA питался только водородом

Эксперты пришли ко мнению, что организм, который называют LUCA, с высокой вероятностью брал энергию из водородных источников. Статья на эту тему была напечатана в научном журнале Frontiers in Microbiology.

Изначально специалисты уже доказали, что LUCA предположительно мог жить как на суше, так и под водой рядом с горячими источниками.

Немецкие ученые исследовали геномный состав LUCA, дабы понять каким образом он питался в условиях недостатка питательных элементов.



В результате специалисты выявили, что единственным источником питания для древнего организма являлся водород, в большом числе содержавшийся в горячих источниках. Как заявляют исследователи, пищевая цепочка строилась на химических реакциях чистого водорода и углекислого газа. Это давало возможность предку всех современных животных вырабатывать питательные аминокислоты и иные соединения.

