ЗАМАНА - На «Леднике Судного дня» в Антарктиде появилась большая трещина

На «Леднике Судного дня» в Антарктиде появилась большая трещина

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14 декабря, 2021. Вторник 17:02
На «Леднике Судного дня» в Антарктиде появилась большая трещина

«Ледник судного дня» – это неофициальное имя ледника Туэйтса. Как известно, с 1980 года он потерял, как минимум, 600 млрд тонн льда.

На «Леднике Судного дня» в Антарктиде появилась большая трещина
Наука

Недавно в его передней части появилась крупная трещина. По мнению экспертов, уже через 5 лет она может вызвать полное разрушение ледника. Имя этому ледяному массиву дано не просто так, так как при быстром таянии он может поднять уровень моря на несколько десятков сантиметров и это грозит подтоплением многим прибрежным городам. Сведения о трещине разместили на сайте Science. По последней информации, восточная часть ледника не очень надёжно упирается на подводную отмель, из-за чего образовываются другие разломы. Если ледник будет полностью разрушен, то при его участии уровень моря поднимется не на 4%, как сейчас, а на 25%, что приведет к трагичным событиям.

 

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