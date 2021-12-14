На «Леднике Судного дня» в Антарктиде появилась большая трещина

Недавно в его передней части появилась крупная трещина. По мнению экспертов, уже через 5 лет она может вызвать полное разрушение ледника. Имя этому ледяному массиву дано не просто так, так как при быстром таянии он может поднять уровень моря на несколько десятков сантиметров и это грозит подтоплением многим прибрежным городам. Сведения о трещине разместили на сайте Science. По последней информации, восточная часть ледника не очень надёжно упирается на подводную отмель, из-за чего образовываются другие разломы. Если ледник будет полностью разрушен, то при его участии уровень моря поднимется не на 4%, как сейчас, а на 25%, что приведет к трагичным событиям.