ЗАМАНА - Китайские ученые нашли окаменелость древней птицы с длинным языком, жившей 120 млн лет назад

Китайские ученые нашли окаменелость древней птицы с длинным языком, жившей 120 млн лет назад

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14 декабря, 2021. Вторник 16:35
Китайские ученые нашли окаменелость древней птицы с длинным языком, жившей 120 млн лет назад

Палеонтологи из Китая обнаружили кости древней птицы, которая существовала в эпоху динозавров 120 миллионов лет назад. Существо, найденное в северо-восточной части страны, имело длинный язык, отличавший его от других животных. Статья об этом была напечатана в издании Anatomy.

Китайские ученые нашли окаменелость древней птицы с длинным языком, жившей 120 млн лет назад
Наука

Череп животного хорошо сохранился, что говорит о том, что у этого вида была сравнительно короткая голова и маленькие зубы, а также весьма длинные и изогнутые кости для языка. Сотрудники Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской АН и Техасского университета в Остине назвали данную птицу Brevirostruavis macrohyoideus, что переводится, как “птица с короткой головой и большим языком”.

Эта древняя короткошеяя птица с крупным языком является самым старым примером птицы, умеющей показывать язык. Такая особенность вызывает вопрос: почему существо показало язык? Как высказываются ученые, птица могла высовывать язык для охоты за насекомыми, подобно ныне существующим дятлам, которые используют свои языки для извлечения насекомых из отверстий в коре, древесине и ветках деревьев. Она также могла питаться пыльцой или нектароподобными жидкостями растений в лесу, где она и жила.

 

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