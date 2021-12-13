Чикшулубский астероид врезался в Землю 66,5 млн лет назад весной или летом

Примерно 66 млн лет назад на Землю упал гигантский, примерно 10-километровый астероид. Этот удар стал одной из главных причин мел-палеогенового вымирания, когда умерли все нелетающие динозавры и в целом примерно 75% всего живого на планете.

Принято считать, что эпицентр катастрофы приходится на территории современной Мексики, где остался огромный кратер Чиксулуб (Чикшулуб). Исследователи определили сезон, в котором и случился этот удар: весна или лето. Об этом они рассказывают в работе, опубликованной изданием Scientific Reports.

Группа экспертов по палеонтологии из Великобритании и США во главе с Филиппом Мэннингом из Манчестерского университета изучила местонахождение Танис, находящееся в штате Северная Дакота. Там были найдены следы времен верхнего мелового периода и раннего палеоцена, включая границу мел-палеогенового вымирания. Падение астероида затронуло и местные экосистемы, и в Танис остались признаки массовой смерти разнообразных позвоночных, населявших водоемы тех времен.