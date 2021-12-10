Создание маски возглавил глава университета Ясухиро Цукамото. Его команда ученых обратила внимание, что страусы умеют вырабатывать несколько видов антител, нейтрализующих инородные тела в организме. В феврале исследователи ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы коронавируса. После этого эксперты получили большое число антител из отложенных птицами яиц. На основе этих антител исследователи разработали защитный фильтр, который обработан флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. Когда происходит контакт с частицами коронавируса, материал защитной маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре.
Создана светящаяся при контакте с коронавирусом маска
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 09:17
Сотрудники Университета префектуры Киото разработали защитную маску, светящуюся в случае контакта с частицами COVID-19. Об этом информирует японская газета Kyodo News.
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