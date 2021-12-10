Создана светящаяся при контакте с коронавирусом маска

Создание маски возглавил глава университета Ясухиро Цукамото. Его команда ученых обратила внимание, что страусы умеют вырабатывать несколько видов антител, нейтрализующих инородные тела в организме. В феврале исследователи ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы коронавируса. После этого эксперты получили большое число антител из отложенных птицами яиц. На основе этих антител исследователи разработали защитный фильтр, который обработан флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. Когда происходит контакт с частицами коронавируса, материал защитной маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре.