ЗАМАНА - В Австралии установят чёрный ящик Земли на случай глобальной катастрофы

В Австралии установят чёрный ящик Земли на случай глобальной катастрофы

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07 декабря, 2021. Вторник 10:12
В Австралии установят чёрный ящик Земли на случай глобальной катастрофы
В Австралии в 2022 году разместят так называемый черный ящик планеты Земля — самописец со сведениями о человеческой цивилизации, которые уже автоматически сохраняются на разработанном для этого портале, дабы привлечь внимание к проблеме всемирного повышения температуры, информирует РИА "Новости".
В Австралии установят чёрный ящик Земли на случай глобальной катастрофы
Наука

"Задача такого устройства — предоставить беспристрастные данные о событиях, ведущих к прекращению жизни на Земле", — сообщается в описании сайта. Эта технология будет записывать замеры температур на суше и на море, сведения об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов животных, изменениях суши, а также о численности людей, военных расходах государств и потреблении электричества. Также будут сохраняться заголовки статей, посты из социальных сетей и сообщения со встреч, которые посвящались глобальному потеплению.
 

 

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