В Австралии в 2022 году разместят так называемый черный ящик планеты Земля — самописец со сведениями о человеческой цивилизации, которые уже автоматически сохраняются на разработанном для этого портале, дабы привлечь внимание к проблеме всемирного повышения температуры, информирует РИА "Новости".

В Австралии в 2022 году разместят так называемый черный ящик планеты Земля — самописец со сведениями о человеческой цивилизации, которые уже автоматически сохраняются на разработанном для этого портале, дабы привлечь внимание к проблеме всемирного повышения температуры, информирует РИА "Новости".