В Стэнфордском университете США создали дрон с имитацией птичьих когтей

Разработчик квадрокоптера работал над проектом по собственной инициативе: он заметил, что современные беспилотники представляют собой высокотехнологичные устройства, но идеальными их не назовешь. Ему пришла в голову идея поменять конструкцию дронов, дабы увеличить их возможности. Так инженер и создал беспилотник с имитацией птичьих когтей. Как разработчик рассказывает, он заметил, что лапы птиц играют важную роль в их жизни. Они ими не только охотятся, хватая предметы и добычу, но также цепляются за ветки и отталкиваются от поверхности при взлёте. Все эти умения могут пригодиться при использовании дрона.

Он отметил, что главная проблема при эксплуатации квадрокоптера – это нужда экономить заряд аккумулятора. Беспилотник часто зависает на одном месте для наблюдения за объектом, поэтому для меньшего потребления энергии он мог бы цепляться за ветку.