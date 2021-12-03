ЗАМАНА - В Стэнфордском университете США создали дрон с имитацией птичьих когтей

В Стэнфордском университете США создали дрон с имитацией птичьих когтей

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03 декабря, 2021. Пятница 11:46
В Стэнфордском университете США создали дрон с имитацией птичьих когтей

На сайте Science Robotics вышла статья о новой разработке инженера из Америки. Специалист Стэнфордского университета создал беспилотник с имитацией птичьих когтей, которому дал имя SNAG.

Разработчик квадрокоптера работал над проектом по собственной инициативе: он заметил, что современные беспилотники представляют собой высокотехнологичные устройства, но идеальными их не назовешь. Ему пришла в голову идея поменять конструкцию дронов, дабы увеличить их возможности. Так инженер и создал беспилотник с имитацией птичьих когтей. Как разработчик рассказывает, он заметил, что лапы птиц играют важную роль в их жизни. Они ими не только охотятся, хватая предметы и добычу, но также цепляются за ветки и отталкиваются от поверхности при взлёте. Все эти умения могут пригодиться при использовании дрона.

Он отметил, что главная проблема при эксплуатации квадрокоптера – это нужда экономить заряд аккумулятора. Беспилотник часто зависает на одном месте для наблюдения за объектом, поэтому для меньшего потребления энергии он мог бы цепляться за ветку. 

 

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