ЗАМАНА - Концепцию развития образования в Дагестане утвердят до конца первого квартала 2022 года

Концепцию развития образования в Дагестане утвердят до конца первого квартала 2022 года

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02 декабря, 2021. Четверг 12:05
Концепцию развития образования в Дагестане утвердят до конца первого квартала 2022 года

Система развития образования в Республике Дагестан будет представлена на экспертное совещание и до конца 1 квартала следующего года доведена до окончательного варианта. Об этом на собрании под руководством лидера региона Сергея Меликова рассказал врио руководителя Минобрнауки Яхья Бучаев.

Концепцию развития образования в Дагестане утвердят до конца первого квартала 2022 года
Наука

Данная концепция синхронизирована со стратегическими документами Российской Федерации в области образования. Проект создан для улучшения качества образования и эффективности республиканской и муниципальной системы управления образованием. Главная цель системы – создание удобной образовательной среды, которая будет специализироваться на поиске и развитии потенциала личности.

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