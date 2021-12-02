Система развития образования в Республике Дагестан будет представлена на экспертное совещание и до конца 1 квартала следующего года доведена до окончательного варианта. Об этом на собрании под руководством лидера региона Сергея Меликова рассказал врио руководителя Минобрнауки Яхья Бучаев.