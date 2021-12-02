Данная концепция синхронизирована со стратегическими документами Российской Федерации в области образования. Проект создан для улучшения качества образования и эффективности республиканской и муниципальной системы управления образованием. Главная цель системы – создание удобной образовательной среды, которая будет специализироваться на поиске и развитии потенциала личности.
Концепцию развития образования в Дагестане утвердят до конца первого квартала 2022 года
- Автор Мадина
- 02 декабря, 2021. Четверг 12:05
Система развития образования в Республике Дагестан будет представлена на экспертное совещание и до конца 1 квартала следующего года доведена до окончательного варианта. Об этом на собрании под руководством лидера региона Сергея Меликова рассказал врио руководителя Минобрнауки Яхья Бучаев.
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