Окаменелости нового вида ихтиозавра найдены в Колумбии

Исследователи из Колумбии, Германии и Канады обнаружили окаменелость черепа длиной в метр, принадлежавший одному из последних видов ихтиозавров.

Кости, обнаруженные в центральной Колумбии, принадлежат ранее неизвестной миру морской рептилии. Специалисты дали новому виду название Kyhytysuka, что переводится следующим образом: «тот, который режет чем-то острым».

Как информирует глава музея Дедпат в Университете Макнилл Ханс Ларссон, у древнего животного имелись уникальные зубы, которые позволяли ему питаться крупными существами. При этом другие виды ихтиозавров имели маленькие зубы одинакового размера, что помогало им питаться более мелкой добычей.

Авторы исследования сообщают, что древнее животное жило в переходное время — в раннем меловом периоде.