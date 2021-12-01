ЗАМАНА - Старинные следы денисовцев возрастом 200 тысяч лет найдены в сибирской пещере

Старинные следы денисовцев возрастом 200 тысяч лет найдены в сибирской пещере

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01 декабря, 2021. Среда 14:36
Старинные следы денисовцев возрастом 200 тысяч лет найдены в сибирской пещере

Археологи нашли самые древние на 2021 год следы таинственного предка человека, которого именуют денисовецем.

Старинные следы денисовцев возрастом 200 тысяч лет найдены в сибирской пещере
Наука

В прошлом исследователи нашли шесть денисовских останков. Пять были найдены в Денисовой пещере в Сибири, а еще один был раскопан на святом месте в Китае, информирует Live Science. Как высказываются эксперты, найденным окаменелостям примерно 200 тысяч лет, что делает их самыми древними из известных денисовцев, когда-либо обнаруженных археологами. В прошлом самым старым денисовским останкам было от 122 до 194 тысяч лет. Эксперты оценили возраст найденных денисовских костей, основываясь на слое земли, в котором они были раскопаны. 

 

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