Старинные следы денисовцев возрастом 200 тысяч лет найдены в сибирской пещере

В прошлом исследователи нашли шесть денисовских останков. Пять были найдены в Денисовой пещере в Сибири, а еще один был раскопан на святом месте в Китае, информирует Live Science. Как высказываются эксперты, найденным окаменелостям примерно 200 тысяч лет, что делает их самыми древними из известных денисовцев, когда-либо обнаруженных археологами. В прошлом самым старым денисовским останкам было от 122 до 194 тысяч лет. Эксперты оценили возраст найденных денисовских костей, основываясь на слое земли, в котором они были раскопаны.