ЗАМАНА - Российский космический корабль затопили в Тихом океане

Российский космический корабль затопили в Тихом океане

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26 ноября, 2021. Пятница 10:14
Российский космический корабль затопили в Тихом океане

Космический корабль России «Прогресс МС-17» с успехом свели с орбиты и утопили в Тихом океане. Об этом рассказали в Twitter агентства «Роскосмос».

Российский космический корабль затопили в Тихом океане
Наука

 «Грузовой корабль “Прогресс МС-17”, который отстыковали 25 ноября от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана» — сообщает госкорпорация.

 

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