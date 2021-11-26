«Грузовой корабль “Прогресс МС-17”, который отстыковали 25 ноября от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана» — сообщает госкорпорация.
Российский космический корабль затопили в Тихом океане
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 10:14
Космический корабль России «Прогресс МС-17» с успехом свели с орбиты и утопили в Тихом океане. Об этом рассказали в Twitter агентства «Роскосмос».
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