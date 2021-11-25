Место артефактов эпохи Лянчжу в восточном Китае называют Венецией каменного века. Как считают исследователи, это одно из важнейших фактов ранней развитой китайской цивилизации. Специалисты до конца не понимают причину краха культуры, представители которой более 5 000 лет назад использовали продуманную систему управления водными ресурсами. По итогам последнего исследования, обвалы вызвали сильные наводнения, появившиеся из-за аномально мощных муссонных дождей. Научная статья об этом напечатана в издании Science Advances.
Китайская культура Лянчжу исчезла из-за климатических изменений
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2021. Четверг 14:52
Специалисты климатологии и геологии из Инсбрука назвали причину вымирания древней китайской нации Лянчжу. В процессе исследования ученые изучили пещерные сталагмиты недалеко от мест раскопок.
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