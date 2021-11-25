Китайская культура Лянчжу исчезла из-за климатических изменений

Специалисты климатологии и геологии из Инсбрука назвали причину вымирания древней китайской нации Лянчжу. В процессе исследования ученые изучили пещерные сталагмиты недалеко от мест раскопок.

Место артефактов эпохи Лянчжу в восточном Китае называют Венецией каменного века. Как считают исследователи, это одно из важнейших фактов ранней развитой китайской цивилизации. Специалисты до конца не понимают причину краха культуры, представители которой более 5 000 лет назад использовали продуманную систему управления водными ресурсами. По итогам последнего исследования, обвалы вызвали сильные наводнения, появившиеся из-за аномально мощных муссонных дождей. Научная статья об этом напечатана в издании Science Advances.