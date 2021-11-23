Глава СК РФ Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование

"Давайте вернем советскую систему образования. Она была лучшей на планете, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для юного поколения", — заметил Бастрыкин в своей речи на собрании на тему "Роль права в обеспечении благополучия человека".