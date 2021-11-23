"Давайте вернем советскую систему образования. Она была лучшей на планете, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для юного поколения", — заметил Бастрыкин в своей речи на собрании на тему "Роль права в обеспечении благополучия человека".
Глава СК РФ Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 17:02
Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ следует отменить.
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