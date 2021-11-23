ЗАМАНА - Глава СК РФ Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование

Глава СК РФ Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование

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23 ноября, 2021. Вторник 17:02
Глава СК РФ Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ следует отменить.

Глава СК РФ Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование
Наука

"Давайте вернем советскую систему образования. Она была лучшей на планете, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для юного поколения", — заметил Бастрыкин в своей речи на собрании на тему "Роль права в обеспечении благополучия человека".

 

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