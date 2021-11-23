Указом Правительства Дагестана от 22 ноября, из резервного фонда Министерства образования и науки региона было направлено 100 000 рублей для выплаты премии «За заслуги перед Республикой Дагестан» абсолютному победителю международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey, ученику 11-го класса СОШ №2 Каспийска Саиду Азизову.
Премию в 100 тысяч рублей за «Заслуги перед Республикой Дагестан» выделили победителю конкурса AI Journey Саиду Азизову
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 16:15
Стоит напомнить, что программа Саида Азизова (приложение для глухонемых) оказалась лучшей среди 2 000 представленных на конкурс проектов.
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