ЗАМАНА - Премию в 100 тысяч рублей за «Заслуги перед Республикой Дагестан» выделили победителю конкурса AI Journey Саиду Азизову

Премию в 100 тысяч рублей за «Заслуги перед Республикой Дагестан» выделили победителю конкурса AI Journey Саиду Азизову

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23 ноября, 2021. Вторник 16:15
Премию в 100 тысяч рублей за «Заслуги перед Республикой Дагестан» выделили победителю конкурса AI Journey Саиду Азизову

Указом Правительства Дагестана от 22 ноября, из резервного фонда Министерства образования и науки региона было направлено 100 000 рублей для выплаты премии «За заслуги перед Республикой Дагестан» абсолютному победителю международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey, ученику 11-го класса СОШ №2 Каспийска Саиду Азизову.

Премию в 100 тысяч рублей за «Заслуги перед Республикой Дагестан» выделили победителю конкурса AI Journey Саиду Азизову
Наука

Стоит напомнить, что программа Саида Азизова (приложение для глухонемых) оказалась лучшей среди 2 000 представленных на конкурс проектов.

 

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