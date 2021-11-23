«В целях популяризации развития образования в Дагестане постановляю: провести в следующем году в регионе Год образования; Правительству республики в срок до 1 декабря текущего года обеспечить создание и утверждение плана основных мероприятий по проведению в регионе Года образования», – указывается в документе.
Сергей Меликов объявил 2022 год – Годом образования в Дагестане
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 15:47
В Республике Дагестан следующий год станет Годом образования. Такой указ накануне подписал руководитель региона Сергей Меликов, информирует пресс-служба правительства РД.
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