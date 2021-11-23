«В целях популяризации развития образования в Дагестане постановляю: провести в следующем году в регионе Год образования; Правительству республики в срок до 1 декабря текущего года обеспечить создание и утверждение плана основных мероприятий по проведению в регионе Года образования», – указывается в документе.