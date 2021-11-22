Жители Дагестана могут пройти обучение BIM-технологиям в строительстве

Жители Республики Дагестан смогут пройти обучение по программе «Теория и практика применения BIM-технологий в строительстве».

Обучение подарит следующие возможности:

использование основных функций программного обеспечения BIMit;

создание и настройка управление элементами модели для изменения определенных параметров;

настройка видимости элементов модели;

настройка планов, разрезов, узлов модели;

создание необходимых в проектной и рабочей документации автоматических спецификаций, собирающих сведения с элементов модели.

Это дополнительное образование для желающих начать свой путь в информационных технологиях, поднять квалификацию в сфере трехмерного моделирования зданий и сооружений. Длительность программы – 250 академических часов.

Первой поток стартует 19-27 ноября. Проект компенсируют участникам 50% стоимость обучения, а оставшуюся часть оплачивает сам учащийся или его руководитель.