Обучение подарит следующие возможности:
- использование основных функций программного обеспечения BIMit;
- создание и настройка управление элементами модели для изменения определенных параметров;
- настройка видимости элементов модели;
- настройка планов, разрезов, узлов модели;
- создание необходимых в проектной и рабочей документации автоматических спецификаций, собирающих сведения с элементов модели.
Это дополнительное образование для желающих начать свой путь в информационных технологиях, поднять квалификацию в сфере трехмерного моделирования зданий и сооружений. Длительность программы – 250 академических часов.
Первой поток стартует 19-27 ноября. Проект компенсируют участникам 50% стоимость обучения, а оставшуюся часть оплачивает сам учащийся или его руководитель.