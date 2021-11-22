ЗАМАНА - Жители Дагестана могут пройти обучение BIM-технологиям в строительстве

Жители Дагестана могут пройти обучение BIM-технологиям в строительстве

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22 ноября, 2021. Понедельник 15:14
Жители Дагестана могут пройти обучение BIM-технологиям в строительстве

Жители Республики Дагестан смогут пройти обучение по программе «Теория и практика применения BIM-технологий в строительстве». 

Жители Дагестана могут пройти обучение BIM-технологиям в строительстве
Наука

Обучение подарит следующие возможности:

  • использование основных функций программного обеспечения BIMit;
  • создание и настройка управление элементами модели для изменения определенных параметров;
  • настройка видимости элементов модели;
  • настройка планов, разрезов, узлов модели;
  • создание необходимых в проектной и рабочей документации автоматических спецификаций, собирающих сведения с элементов модели.

Это дополнительное образование для желающих начать свой путь в информационных технологиях, поднять квалификацию в сфере трехмерного моделирования зданий и сооружений. Длительность программы – 250 академических часов.

Первой поток стартует 19-27 ноября. Проект компенсируют участникам 50% стоимость обучения, а оставшуюся часть оплачивает сам учащийся или его руководитель.

 

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