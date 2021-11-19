ЗАМАНА - В Германии вырастили гриб со вкусом и ароматом земляники

В Германии вырастили гриб со вкусом и ароматом земляники

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19 ноября, 2021. Пятница 09:14
В Германии вырастили гриб со вкусом и ароматом земляники

Немецким ученым удалось вырастить съедобный гриб-трутовик со вкусом и запахом земляники. Чтобы этого добиться, специалисты использовали отходы производства сока из черной смородины.

В Германии вырастили гриб со вкусом и ароматом земляники
Наука

Статья на эту тему опубликована в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.  Гриб под названием Wolfiporia cocos (пория кокосовидная) может расщеплять разные продукты питания, например, чай или морковную кожуру, и выделять при этом фруктовые и цветочные запахи.

 

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