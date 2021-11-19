В Германии вырастили гриб со вкусом и ароматом земляники

Автор Мадина

Немецким ученым удалось вырастить съедобный гриб-трутовик со вкусом и запахом земляники. Чтобы этого добиться, специалисты использовали отходы производства сока из черной смородины.