Статья на эту тему опубликована в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry. Гриб под названием Wolfiporia cocos (пория кокосовидная) может расщеплять разные продукты питания, например, чай или морковную кожуру, и выделять при этом фруктовые и цветочные запахи.
В Германии вырастили гриб со вкусом и ароматом земляники
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2021. Пятница 09:14
Немецким ученым удалось вырастить съедобный гриб-трутовик со вкусом и запахом земляники. Чтобы этого добиться, специалисты использовали отходы производства сока из черной смородины.
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