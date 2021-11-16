По сведениям ведомства, появившиеся после поражения противоспутникового оружия фрагменты не угрожают спутникам и космической работе. «Фрагменты добавлены в главный каталог российской системы контроля космического пространства и сразу взяты на контроль до окончания их существования. Испытания, аналогичные проведенным нашей страной, уже проводили в космосе и США, и КНР, и Индия», — отметили в Министерстве обороным России.
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 14:28
Россия вчера, 15 ноября, провела испытания, в результате которых был поражен отключенный советский космический аппарат «Целина-д», пребывающий на орбите с 1982 года, информирует Минобороны РФ.
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