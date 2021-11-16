Космонавт заметил, что позднее выявление космического мусора может привести к столкновению с ним и пробоинам корпуса МКС. У экипажа станции есть определенное время для поиска пробоины и герметизации поврежденного участка. Он отметил, что в случае критического снижения давления экипаж должен возвращаться на Землю на корабле.
Корниенко добавил, что станции слежения позволяют выявить вероятность столкновения за несколько дней.
Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 10:53
Летчик-космонавт, Герой РФ Михаил Корниенко прокомментировал опасность столкновения Международной космической станции с космическим мусором. Он сообщил изданию «Известия» о действиях экипажа при возможном столкновении.
Космонавт заметил, что позднее выявление космического мусора может привести к столкновению с ним и пробоинам корпуса МКС. У экипажа станции есть определенное время для поиска пробоины и герметизации поврежденного участка. Он отметил, что в случае критического снижения давления экипаж должен возвращаться на Землю на корабле.
Корниенко добавил, что станции слежения позволяют выявить вероятность столкновения за несколько дней.
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