ЗАМАНА - Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором

Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором

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16 ноября, 2021. Вторник 10:53
Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором

Летчик-космонавт, Герой РФ Михаил Корниенко прокомментировал опасность столкновения Международной космической станции с космическим мусором. Он сообщил изданию «Известия» о действиях экипажа при возможном столкновении.

Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором
Наука

Космонавт заметил, что позднее выявление космического мусора может привести к столкновению с ним и пробоинам корпуса МКС. У экипажа станции есть определенное время для поиска пробоины и герметизации поврежденного участка. Он отметил, что в случае критического снижения давления экипаж должен возвращаться на Землю на корабле. Корниенко добавил, что станции слежения позволяют выявить вероятность столкновения за несколько дней. 

 

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