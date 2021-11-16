Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором

Космонавт заметил, что позднее выявление космического мусора может привести к столкновению с ним и пробоинам корпуса МКС. У экипажа станции есть определенное время для поиска пробоины и герметизации поврежденного участка. Он отметил, что в случае критического снижения давления экипаж должен возвращаться на Землю на корабле. Корниенко добавил, что станции слежения позволяют выявить вероятность столкновения за несколько дней.

