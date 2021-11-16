В ролике показан главный герой, облаченный в узнаваемую по серии игр броню. Шоу повествует о конфликте между людьми и инопланетной расой. Первый сезон "Halo" будет состоять из 9 серий. Премьера сериала пройдет на Paramount Plus в следующем году.
Paramount представил первый тизер сериала по игре Halo
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 09:44
Стрим-сервис Paramount Plus показал первый тизер сериала-экранизации популярной компьютерной игры Halo. Главную роль в сериале исполняет актер Пабло Шрайбер, который в прошлом снимался в шоу «Оранжевый — хит сезона».
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