Они говорят о поле средневековой битвы, в котором хранятся уникальные для научного сообщества сведения. Как рассказывают специалисты, в этом случае все орудия, которые использовались в боях, оказываются в земле одномоментно, а это является «весьма занимательным срезом материальной культуры». Деятельность ученых на полях боев в силу своих особенностей протекает так медленно, что до сих пор ни одно поле битвы на планете не получится назвать полностью исследованным.
Места древних сражений открывают для археологов целый исторический срез
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 15:24
Исследователи из России и Польши сообщили об археологических памятниках, считающихся самыми масштабными и сложными из всех типов.
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