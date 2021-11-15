Berlingske: супервулкан является главной естественной угрозой жизни на Земле

Представители СМИ из Дании Berlingske сообщили, что супервулкан является главной естественной угрозой для всего живого на Земле.

Извержение супервулкана способно заметно понизить температуру на Земле из-за того, что в атмосферу планету будет выброшено большое число вулканической пыли, которая перекроет весь свет Солнца.

В среднем температура на Земле может понизиться на 10 градусов Цельсия: летняя погода будет напоминать осеннюю, весной и осенью — нынешнюю зиму, а зимой будет ужасно холодно.

Когда супервулканы извергались в последний раз, предполагают ученые из Дании, на планете продолжали жить всего лишь несколько тысяч человек. По оценкам специалистов, их могло быть всего 5000 на всей Земле.