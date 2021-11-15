ЗАМАНА - Berlingske: супервулкан является главной естественной угрозой жизни на Земле

Berlingske: супервулкан является главной естественной угрозой жизни на Земле

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15 ноября, 2021. Понедельник 10:59
Berlingske: супервулкан является главной естественной угрозой жизни на Земле

Представители СМИ из Дании Berlingske сообщили, что супервулкан является главной естественной угрозой для всего живого на Земле.

Berlingske: супервулкан является главной естественной угрозой жизни на Земле
Наука

Извержение супервулкана способно заметно понизить температуру на Земле из-за того, что в атмосферу планету будет выброшено большое число вулканической пыли, которая перекроет весь свет Солнца.

В среднем температура на Земле может понизиться на 10 градусов Цельсия: летняя погода будет напоминать осеннюю, весной и осенью — нынешнюю зиму, а зимой будет ужасно холодно.

Когда супервулканы извергались в последний раз, предполагают ученые из Дании, на планете продолжали жить всего лишь несколько тысяч человек. По оценкам специалистов, их могло быть всего 5000 на всей Земле.

 

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