Извержение супервулкана способно заметно понизить температуру на Земле из-за того, что в атмосферу планету будет выброшено большое число вулканической пыли, которая перекроет весь свет Солнца.
В среднем температура на Земле может понизиться на 10 градусов Цельсия: летняя погода будет напоминать осеннюю, весной и осенью — нынешнюю зиму, а зимой будет ужасно холодно.
Когда супервулканы извергались в последний раз, предполагают ученые из Дании, на планете продолжали жить всего лишь несколько тысяч человек. По оценкам специалистов, их могло быть всего 5000 на всей Земле.