В Гренландии найдены останки динозавра нового вида

Международная группа исследователей из Португалии, Дании и Германии обнаружила новый вид динозавров, обитавших на территории современной Гренландии около 214 миллионов лет назад, сообщает портал Eureklalert!. Команда написала о своих открытиях в издании "Diversity".

Двуногий динозавр Исси Саанек является травоядным существом среднего размера с длинной шеей. Он принадлежит к первопроходцам зауроподов, самым крупным наземным животным, которые когда-либо жили на планете. Имя Исси Саанек переводится с гренландского языка как "холодная кость".

Первые останки животного – два отлично сохранившихся черепа - были впервые найдены в 1994 году сотрудниками Гарвардского университета во время раскопок в Восточной Гренландии. Ранее бытовало мнение, что один из черепов принадлежал платеозавру, который известен как длиннохвостый динозавр, существовавший в Германии, Франции и Швейцарии в триасовый период.

Микрокомпьютерная томография костей позволила палеонтологам разработать цифровые трехмерные модели внутренних структур и костей Исси Саанека, все еще покрытые отложениями. Анатомия останков оказалась уникальной во многих отношениях, например, формой и пропорцией костей. Поэтому специалисты решили, что черепа принадлежат не платеозавру, а новому виду.

Один череп принадлежал молодому динозавру, а второй - почти взрослому. Помимо размера, различия в структуре костей малы и касаются только пропорций. Новый гренландский динозавр отличается от всех иных зауроподоморфов, найденных до сих пор, но имеет схожие параметры с динозаврами, обнаруженными в Бразилии, такими как Макроколлум и Унайсавр, которым около 15 млн лет. Платеозавры в Германии и Исси Саанек образуют вид платеозавридов: больших двуногих динозавров, которые достигают в длину от 3 до 10 метров.

Данное открытие является первым свидетельством жизни особого вида гренландских динозавров, которые не только расширили разнообразие поздних триасовых динозавров (235-201 млн лет назад), но и позволили им лучше понять пути эволюции и хронологию знаковой группы зауроподов, живущих на Земле около 150 млн лет.

После написания научной работы окаменелости будут направлены на хранение в Датский музей естественной истории.