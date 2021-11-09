В далеком прошлом Земли на планете шли ливни экстремальной интенсивности

Глобальное потепление, за которым наблюдают исследователи многие годы, грозит увеличением температуры на Земле на несколько градусов. Но в далеком прошлом наша планета переживала и более серьезные периоды потеплений, иногда разогреваясь на несколько десятков градусов выше, чем сейчас.

При такой температуре на планете полностью таяли ледяные шапки у полюсов. Исследователи Якоб Сили и Робин Вордсворт из Гарвардского университета провели компьютерное моделирование и обнаружили, что в самые жаркие климатические времена засухи на Земле сменялись ливнями невероятной силы. Ливни охватывали сотни километров, за несколько часов проливая десятки сантиметров осадков. Статья на эту тему опубликована в издании Nature.