В древнем Дербенте в ходе раскопок обнаружили два клада

Два клада обнаружили в процессе раскопок археологического комплекса XI-XII веков на главной площади Дербента, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской мэрии.

"В процессе раскопок археологического комплекса XI-XII веков на главной площади древнейшего города страны, были обнаружены медные монеты. Сам комплекс был найден в ходе осуществления комплексного благоустройства площади Дербента. В изучаемом втором помещении было найдено большое число монет и два клада. Один из которых — скопление клада, а второй был просто разбросан по полу", — заявил собеседник ТАСС.

Как рассказал научный представитель ООО "Научно-производственный центр туризма и краеведения" Кыдырали Шаушева, в древнем городе это вполне уникальный случай, когда в жилище было оставлено такое большое число монет.