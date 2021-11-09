ЗАМАНА - В древнем Дербенте в ходе раскопок обнаружили два клада

В древнем Дербенте в ходе раскопок обнаружили два клада

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09 ноября, 2021. Вторник 08:12
В древнем Дербенте в ходе раскопок обнаружили два клада

Два клада обнаружили в процессе раскопок археологического комплекса XI-XII веков на главной площади Дербента, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской мэрии.

В древнем Дербенте в ходе раскопок обнаружили два клада
Наука

"В процессе раскопок археологического комплекса XI-XII веков на главной площади древнейшего города страны, были обнаружены медные монеты. Сам комплекс был найден в ходе осуществления комплексного благоустройства площади Дербента. В изучаемом втором помещении было найдено большое число монет и два клада. Один из которых — скопление клада, а второй был просто разбросан по полу", — заявил собеседник ТАСС.

Как рассказал научный представитель ООО "Научно-производственный центр туризма и краеведения" Кыдырали Шаушева, в древнем городе это вполне уникальный случай, когда в жилище было оставлено такое большое число монет.

 

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