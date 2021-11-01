Иррациональный оптимизм — это свойство, которое заставляет человека переоценивать шансы на положительный исход какого-то события. Например, финансовый кризис, климатические изменения или забота о своем здоровье — "розовые очки" обычно существуют в любой области.
Такое мнение существовало в прошлом. Ученые выявили важные ошибки в научных работах, доказывающих существование предвзятости оптимизма. "Такие исследования влияли на создание своеобразных ложных срабатываний — шаблонов, которым люди следовали, когда на самом деле они могли быть совершенно другими", — сообщается в исследовании.
"Предвзятость оптимизма может реально существовать, но нам необходимы новые способы для изучения этого свойства", — заявил Джейсон Бертон, ведущий ученый научного проекта.