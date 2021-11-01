ЗАМАНА - Наука усомнилась в существовании у людей «розовых очков»

Наука усомнилась в существовании у людей «розовых очков»

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01 ноября, 2021. Понедельник 15:34
Наука усомнилась в существовании у людей «розовых очков»

Представители научного сообщества много лет считали, что люди наделены "иррациональным оптимизмом" — так называемыми "розовыми очками", которые мешают адекватно воспринимать опасность, появляющуюся на горизонте. Новое исследование, которое напечатано в издании Cognition, меняет все прошлые предположения.

Наука усомнилась в существовании у людей «розовых очков»
Наука

Иррациональный оптимизм — это свойство, которое заставляет человека переоценивать шансы на положительный исход какого-то события. Например, финансовый кризис, климатические изменения или забота о своем здоровье — "розовые очки" обычно существуют в любой области.

Такое мнение существовало в прошлом. Ученые выявили важные ошибки в научных работах, доказывающих существование предвзятости оптимизма.  "Такие исследования влияли на создание своеобразных ложных срабатываний — шаблонов, которым люди следовали, когда на самом деле они могли быть совершенно другими", — сообщается в исследовании.

"Предвзятость оптимизма может реально существовать, но нам необходимы новые способы для изучения этого свойства", — заявил Джейсон Бертон, ведущий ученый научного проекта.

 

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