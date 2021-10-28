ЗАМАНА - Первого в мире робота, мыслящего как человек, создали в Японии

Первого в мире робота, мыслящего как человек, создали в Японии

Автор
28 октября, 2021. Четверг 08:24
Первого в мире робота, мыслящего как человек, создали в Японии

В Токийском университете разработали классическую нейронную схему, вырастив для неё искусственный материал.

Первого в мире робота, мыслящего как человек, создали в Японии
Наука

Использовав такой метод, ученым удалось достигнуть лучшей обучаемости интеллекта роботизированного организма. Свой проект они проверили на опыте, уверившись в эффективности мышления робота. Эксперимент состоял из прохождения простого лабиринта. Робота поместили на небольшую передвижную панель, которой тот управлял самостоятельно. Искусственный интеллект смог обойти все препятствия и достигнуть поставленной цели. Во время движения он мыслил как человек. Если робот отклонялся от базовой линии, то электронный импульс возвращал его к правильному маршруту.

Один из учёных научной команды Хирокадзу Такахаси сообщил, что при разработке искусственного интеллекта исследователи исходили из принципа самообучаемости.

 

Прочитано 61 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top