Первого в мире робота, мыслящего как человек, создали в Японии

Использовав такой метод, ученым удалось достигнуть лучшей обучаемости интеллекта роботизированного организма. Свой проект они проверили на опыте, уверившись в эффективности мышления робота. Эксперимент состоял из прохождения простого лабиринта. Робота поместили на небольшую передвижную панель, которой тот управлял самостоятельно. Искусственный интеллект смог обойти все препятствия и достигнуть поставленной цели. Во время движения он мыслил как человек. Если робот отклонялся от базовой линии, то электронный импульс возвращал его к правильному маршруту.

Один из учёных научной команды Хирокадзу Такахаси сообщил, что при разработке искусственного интеллекта исследователи исходили из принципа самообучаемости.

