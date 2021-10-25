Древние египтяне начали делать мумии на 1 тысячу лет раньше, чем считалось

Сотрудники факультета египтологии Американского университета в Каире подробно исследовали мумию знатного жителя Египта Хуви, которую обнаружили 2 года назад. Так они выявили, что мумия была сделана на 1000 лет раньше, чем могли считать специалисты. Статья на эту тему напечатана в The Guardian.

Мумия была найдена в 2019 году в богатой гробнице рядом с городом Суккура. Стены гробницы были покрыты искусной росписью, а тело лежало в саркофаге из известняка. Также там было обнаружено большое число погребального инвентаря. На одной из стен гробницы исследователи нашли изображение мертвого, на котором тот сидел за накрытым столом.

Предварительная датировка показывает, что мумия Хуви была сделана 4 000 лет назад. Ранее считалось, что египтяне начали делать мумии всего 3 000 лет назад. Мумия Хуви была сделана просто и качественно: тело было обработано смолой и обернуто полосами из льняной ткани.

Профессор Салима Икрам, ведущий специалист по истории мумификации заметил следующее: «Если это и правда мумия Древнего Царства, все книги о мумификации и истории Древнего Царства необходимо переписать».