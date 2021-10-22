Древний краб возрастом 99 млн лет обнаружен целым в янтаре Мьянмы

Сотрудникам Гарвардского Университета удалось найти в янтаре полностью сохранившегося древнего краба, которому больше 100 миллионов лет. Статья на эту тему была опубликована в Science Advances.

Исследователи уже описали и идентифицировали обнаруженного морского краба как Cretapsara athanata. По сообщениям авторов научной статьи, краб является самым старейшим из всех обнаруженных ранее. В работе отметили важность находки, так как исследованный краб наталкивает на пересмотр истории эволюции вида.

По своему составу древнее существо имеет много общего с современными раками и крабами. Но находка говорит о том, что его сородичи имели жабры. Легочная ткань у старейших крабов, как предполагают, отсутствовала.

Исследователи считают, что большую часть времени древний краб проводил под водой, появляясь на суше лишь изредка.