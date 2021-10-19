Ученые рассказали о процессах, произошедших после падения астероида, истребившего динозавров

Команда исследователей из Техаса изучала сведения по всей планете, касающиеся астероида, который упал на планету более 65 млн лет назад. Именно он стал виновником полного исчезновения динозавров и других живых существ. Полученная информация помогла специалистам воссоздать хронологию процессов, осуществляющихся после падения астероида, пишет научное издание Live Science.

При падении небесного тела испарились эвапоритовые породы, выбросив в атмосферу более 300 гигатонн серных аэрозолей, а также примерно 400 гигатонн углекислого газа. Эти газы образовали облако, покрывшее планету, закрывая поверхность от солнечных лучей.

Из-за этого средняя температура снизилась с 27 до 5 градусов по Цельсию, что стало причиной нарушения фотосинтеза, а вслед за этим и разлада пищевой цепи.

Серные аэрозоли вызвали продолжительный кислотный дождь, который уничтожил множество морских и речных существ.

Помимо этого, астероид вызвал сильнейшие цунами, которые начались по всей планете.

Удар небесного тела вызвал массовые лесные пожары по всей Земле, дым от которых также закрывал поверхность от лучей Солнца.

Удар метеорита образовал кратер, называемый сейчас Чиксулуб. Небесное тело вызвало 5 массовое вымирание, которое убило до 80% всех видов живых существ.