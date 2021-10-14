ЗАМАНА - Худший период в истории Земли произошел 252 млн лет назад

Худший период в истории Земли произошел 252 млн лет назад

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14 октября, 2021. Четверг 11:44
Худший период в истории Земли произошел 252 млн лет назад

Худший период в истории Земли был, когда примерно 252 млн лет назад случилось массовое пермское вымирание, рассказали исследователи.

Худший период в истории Земли произошел 252 млн лет назад
Наука

В отчете Межправительственной группы специалистов по изменениям климата за текущий год упоминается, что в то время с поверхности Земли исчезли 96% морских животных и 73% видов наземных позвоночных существ. Массовое вымирание произошло из-за извергающихся супервулканов. В то время извергались огромные по площади Сибирские траппы, появилось плато Путорана. Вулканы выбрасывали в воздух гигантское число отравляющих газов, температура сильно возросла, жить на планете было невозможно.

Следуя компьютерной модели, извержения стали виновниками вулканической зимы, из-за которой появился сильный парниковый эффект. Все океаны, моря и озера на Земле стали «токсичным супом». Как считают исследователи, подобное может произойти и сейчас.

 

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