Впервые в Китае обнаружен ископаемый морской скорпион возрастом 420 миллионов лет

Команда сотрудников Нанкинского института совместно с исследователями Китайской академии наук и другими специалистами из Англии, Германии и Китая описали новый вид вымершего 420 млн лет назад морского скорпиона. Подробную статью на эту тему можно прочитать в журнале Science Bulletin.

Terropterus xiushanensis gen. et sp. nov – это древний морской скорпион, который относится к виду Eurypterus, он проживал в силурийский период. Существо этого рода впервые нашли в Китае. Они жили примерно 485-444 млн лет назад. Уже через 30 млн лет вид достиг своего разнообразия и к концу пермского периода полностью исчез. Найденное окаменелое существо позволит расширить представления о морфологическом разнообразии древних морских скорпионов и их способах размножения.