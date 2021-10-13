ЗАМАНА - Первая российская миссия к Венере должна быть запущена 11 ноября 2029 года

Первая российская миссия к Венере должна быть запущена 11 ноября 2029 года

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13 октября, 2021. Среда 08:21
Первая российская миссия к Венере должна быть запущена 11 ноября 2029 года
Старт первой в истории современной истории России миссии к Венере запланирован на 11 ноября 2029 года, эту дату объявила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на прошедшем в Москве 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, информирует РИА Новости.
Первая российская миссия к Венере должна быть запущена 11 ноября 2029 года
Наука

Следуя продемонстрированному ею слайду, дата старта ракеты запланирована на 11 ноября 2029 года. Ранее информировали только о месяце и годе старта.

Научный глава Института космических исследований РАН Лев Зеленый на том же мероприятии сообщил, что начало миссии может быть передвинуто на более позднюю дату.

 

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