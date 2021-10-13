Старт первой в истории современной истории России миссии к Венере запланирован на 11 ноября 2029 года, эту дату объявила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на прошедшем в Москве 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, информирует РИА Новости.

Следуя продемонстрированному ею слайду, дата старта ракеты запланирована на 11 ноября 2029 года. Ранее информировали только о месяце и годе старта.