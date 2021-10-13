Следуя продемонстрированному ею слайду, дата старта ракеты запланирована на 11 ноября 2029 года. Ранее информировали только о месяце и годе старта.
Первая российская миссия к Венере должна быть запущена 11 ноября 2029 года
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 08:21
Старт первой в истории современной истории России миссии к Венере запланирован на 11 ноября 2029 года, эту дату объявила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на прошедшем в Москве 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, информирует РИА Новости.
Научный глава Института космических исследований РАН Лев Зеленый на том же мероприятии сообщил, что начало миссии может быть передвинуто на более позднюю дату.
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