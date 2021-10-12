ЗАМАНА - На Крите обнаружены окаменелые следы древних людей, которым более 6 миллионов лет

На Крите обнаружены окаменелые следы древних людей, которым более 6 миллионов лет

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12 октября, 2021. Вторник 09:10
На Крите обнаружены окаменелые следы древних людей, которым более 6 миллионов лет

Окаменелые следы древних людей исследователи нашли на Крите еще в 2002 году. Первоначальную датировку выявили ошибочно, и только недавно было заявлено, что возраст отпечатков составляет 6,05 млн лет. Теперь это самые древние следы ступней, которые были оставлены первобытным человеком. Статья на эту тему была напечатана в издании Scientific Reports.

На Крите обнаружены окаменелые следы древних людей, которым более 6 миллионов лет
Наука

Примерно 50 отпечатков ступней были найдены рядом с деревней Трахилос на западной окраине греческого острова Крит еще в 2002 году. Они были обнаружены в осадочной породе, которая образовалась на берегу древнего Средиземного моря. Современные способы датирования продемонстрировали, что им 6,05 млн лет, что делает их самым древним свидетельством связи между формой ступни человека и прямохождением.  

 

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