На Крите обнаружены окаменелые следы древних людей, которым более 6 миллионов лет

Автор Мадина

Окаменелые следы древних людей исследователи нашли на Крите еще в 2002 году. Первоначальную датировку выявили ошибочно, и только недавно было заявлено, что возраст отпечатков составляет 6,05 млн лет. Теперь это самые древние следы ступней, которые были оставлены первобытным человеком. Статья на эту тему была напечатана в издании Scientific Reports.