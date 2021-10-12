ЗАМАНА - Ученые США планируют использовать растения в качестве источников света

Ученые США планируют использовать растения в качестве источников света

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12 октября, 2021. Вторник 08:23
Ученые США планируют использовать растения в качестве источников света

Специалисты Массачусетского университета еще в 2017 году начали заниматься своими «световыми» экспериментами с растениями. Ими были введены особые наночастицы в структуру листов кресс-растений. В результате растения начали излучать тусклый свет, который длился 4 часа. Об этом информирует издание Interesting Engineering.

Ученые США планируют использовать растения в качестве источников света
Наука

На данный момент эксперименты продолжаются, специалисты уже обнаружили метод увеличения интенсивности света в 10 раз. Глава проекта Майкл Страно сообщил, что целью исследования является создание светоизлучающей установки.

Как задумали специалисты, установка сможет поглощать и накапливать свет. Это станет большим шагом к растительному освещению.

Сейчас растения способны не только излучать свет какое-то время, но и вновь «становиться фонарями» после подзарядки. Используя легкий конденсатор, который обычно применяют в электрической цепи, получилось увеличить время светового излучения.

 

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