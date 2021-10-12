На данный момент эксперименты продолжаются, специалисты уже обнаружили метод увеличения интенсивности света в 10 раз. Глава проекта Майкл Страно сообщил, что целью исследования является создание светоизлучающей установки.
Как задумали специалисты, установка сможет поглощать и накапливать свет. Это станет большим шагом к растительному освещению.
Сейчас растения способны не только излучать свет какое-то время, но и вновь «становиться фонарями» после подзарядки. Используя легкий конденсатор, который обычно применяют в электрической цепи, получилось увеличить время светового излучения.