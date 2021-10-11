ЗАМАНА - В лесу Юкатана в Мексике обнаружили мангровые заросли возрастом более 125 тысяч лет

В лесу Юкатана в Мексике обнаружили мангровые заросли возрастом более 125 тысяч лет

Автор
11 октября, 2021. Понедельник 09:14
В лесу Юкатана в Мексике обнаружили мангровые заросли возрастом более 125 тысяч лет

Команда исследователей нашла на полуострове Юкатан реликтовые заросли мангрового леса, которым больше 130 тысяч лет. Статью на эту тему с результатами можно прочитать в научном журнале PNAS.

В лесу Юкатана в Мексике обнаружили мангровые заросли возрастом более 125 тысяч лет
Наука

Лес получилось найти благодаря местным жителям, которые показали дорогу. Выяснилось, что обнаруженные заросли являются очень важным открытием для науки, так как это древняя прибрежная лагуна, хотя ближайший берег находится в 170 километрах от найденных мангровых зарослей. Исследователи выявили, что лагуна, по неизвестным причинам, сохранилась после Ледникового периода, информирует один из авторов статьи ученый Фелипе Сапата.

Примерно 125 миллионов лет назад на этом месте находилось озеро. Специалистов поражает тот факт, что обнаруженный лес смог сохраниться, привыкнув к пресной речной воде.

 

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top