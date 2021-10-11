В лесу Юкатана в Мексике обнаружили мангровые заросли возрастом более 125 тысяч лет

Команда исследователей нашла на полуострове Юкатан реликтовые заросли мангрового леса, которым больше 130 тысяч лет. Статью на эту тему с результатами можно прочитать в научном журнале PNAS.

Лес получилось найти благодаря местным жителям, которые показали дорогу. Выяснилось, что обнаруженные заросли являются очень важным открытием для науки, так как это древняя прибрежная лагуна, хотя ближайший берег находится в 170 километрах от найденных мангровых зарослей. Исследователи выявили, что лагуна, по неизвестным причинам, сохранилась после Ледникового периода, информирует один из авторов статьи ученый Фелипе Сапата.



Примерно 125 миллионов лет назад на этом месте находилось озеро. Специалистов поражает тот факт, что обнаруженный лес смог сохраниться, привыкнув к пресной речной воде.