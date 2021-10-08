Комитет премии подчеркнул их "усилия по защите свободного выражения мнений, что является обязательным пунктом для демократии и прочности общества".
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Ресса
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 13:11
Нобелевская премия мира за 2021 год вручена главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса, информирует РИА Новости.
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