ЗАМАНА - Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Ресса

Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Ресса

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08 октября, 2021. Пятница 13:11
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Ресса
Нобелевская премия мира за 2021 год вручена главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса, информирует РИА Новости.
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Ресса
Наука

Комитет премии подчеркнул их "усилия по защите свободного выражения мнений, что является обязательным пунктом для демократии и прочности общества".

 

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