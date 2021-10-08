ЗАМАНА - Подтверждено ацтекское происхождение елизаветинского духовного зеркала

Подтверждено ацтекское происхождение елизаветинского духовного зеркала

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08 октября, 2021. Пятница 11:42
Подтверждено ацтекское происхождение елизаветинского духовного зеркала

Обсидиановое зеркало, которое Джон Ди, доверенное лицо королевы Елизаветы I, использовал для контакта с призраками, имеет ацтекское происхождение.

Подтверждено ацтекское происхождение елизаветинского духовного зеркала
Наука

Эту тайну раскрыла международная команда исследователей с применением геохимического анализа. Их статья, которую опубликовали в журнале Antiquity, подтвердила ацтекское происхождение зеркала Джона Ди. В своем исследовании они подвергали зеркала рентгеновскими лучами, в результате чего объекты также испускали рентгеновские лучи, позволяющие специалистам измерить состав артефакта.

Это уникальные «отпечатки пальцев», которые можно сравнить с образцами обсидиана, дабы выявить происхождение артефакта. Группа ученых исследовала 4 объекта в Британском музее — зеркало Джона Ди, 2 других ацтекских зеркала и полированную прямоугольную обсидиановую плиту. Этот способ продемонстрировал, что все 4 исследованных артефакта были созданы из мексиканского обсидиана, применяемого ацтеками. Зеркало Джона Ди, вместе с другим зеркалом аналогичного дизайна, возникло рядом с Пачуки. Данный источник обсидиана часто использовался ацтеками.

 

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