Подтверждено ацтекское происхождение елизаветинского духовного зеркала

Эту тайну раскрыла международная команда исследователей с применением геохимического анализа. Их статья, которую опубликовали в журнале Antiquity, подтвердила ацтекское происхождение зеркала Джона Ди. В своем исследовании они подвергали зеркала рентгеновскими лучами, в результате чего объекты также испускали рентгеновские лучи, позволяющие специалистам измерить состав артефакта.

Это уникальные «отпечатки пальцев», которые можно сравнить с образцами обсидиана, дабы выявить происхождение артефакта. Группа ученых исследовала 4 объекта в Британском музее — зеркало Джона Ди, 2 других ацтекских зеркала и полированную прямоугольную обсидиановую плиту. Этот способ продемонстрировал, что все 4 исследованных артефакта были созданы из мексиканского обсидиана, применяемого ацтеками. Зеркало Джона Ди, вместе с другим зеркалом аналогичного дизайна, возникло рядом с Пачуки. Данный источник обсидиана часто использовался ацтеками.