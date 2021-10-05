В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри

Американские исследователи запустили дрон в ураган 4-й категории, проходивший через Атлантический океан. Дрон со стороны выглядит как роботизированная доска для серфинга, высота которой пятнадцать метров, а длина — семь метров.

Эти фотографии, представленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, показывают, как маленькое судно противостоит волнам и ветру, скорость которых больше 190 км/час в самом эпицентре урагана Сэм. Этот корабль носит имя Saildrone и его создала компания с таким же названием. Запущенное ветром судно несет специально созданное «крыло урагана», способное выдерживать такие сложные условия. Дрон собирает информацию, дабы оказать помощь ученым в получении сведений об одной из самых разрушительных сил Земли.



Специалисты заявляют, что глобальное потепление нагревает воды океана и делает сильнее ураганы, создавая повышенный риск для тех, кто живет на прибрежных зонах.



