ЗАМАНА - В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри

В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри

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05 октября, 2021. Вторник 11:03
В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри

Американские исследователи запустили дрон в ураган 4-й категории, проходивший через Атлантический океан. Дрон со стороны выглядит как роботизированная доска для серфинга, высота которой пятнадцать метров, а длина — семь метров.

В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри
Наука

Эти фотографии, представленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, показывают, как маленькое судно противостоит волнам и ветру, скорость которых больше 190 км/час в самом эпицентре урагана Сэм. Этот корабль носит имя Saildrone и его создала компания с таким же названием. Запущенное ветром судно несет специально созданное «крыло урагана», способное выдерживать такие сложные условия. Дрон собирает информацию, дабы оказать помощь ученым в получении сведений об одной из самых разрушительных сил Земли.

Специалисты заявляют, что глобальное потепление нагревает воды океана и делает сильнее ураганы, создавая повышенный риск для тех, кто живет на прибрежных зонах.

 

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взяты из открытых источников
 

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