Эти фотографии, представленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, показывают, как маленькое судно противостоит волнам и ветру, скорость которых больше 190 км/час в самом эпицентре урагана Сэм.
Этот корабль носит имя Saildrone и его создала компания с таким же названием. Запущенное ветром судно несет специально созданное «крыло урагана», способное выдерживать такие сложные условия.
Дрон собирает информацию, дабы оказать помощь ученым в получении сведений об одной из самых разрушительных сил Земли.
Специалисты заявляют, что глобальное потепление нагревает воды океана и делает сильнее ураганы, создавая повышенный риск для тех, кто живет на прибрежных зонах.
В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри
- Автор Мадина
- 05 октября, 2021. Вторник 11:03
Американские исследователи запустили дрон в ураган 4-й категории, проходивший через Атлантический океан. Дрон со стороны выглядит как роботизированная доска для серфинга, высота которой пятнадцать метров, а длина — семь метров.
Эти фотографии, представленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, показывают, как маленькое судно противостоит волнам и ветру, скорость которых больше 190 км/час в самом эпицентре урагана Сэм.
Этот корабль носит имя Saildrone и его создала компания с таким же названием. Запущенное ветром судно несет специально созданное «крыло урагана», способное выдерживать такие сложные условия.
Дрон собирает информацию, дабы оказать помощь ученым в получении сведений об одной из самых разрушительных сил Земли.
Последнее от Мадина
- В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"
- Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос
- Загир Шахиев стал чемпионом мира по вольной борьбе
- В Дагестане завершились отборочные этапы конкурса «Народов много – страна одна»
- Сергей Меликов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником