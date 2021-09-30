В скалах Гибралтара нашли изолированную в течение 40 000 лет комнату

Сотрудники Национального музея Гибралтара во время изучения пещерного комплекса Горама нашли в ней новую камеру. Это помещение, как заявляют специалисты, пребывало полностью изолированным от остального мира в течение 40 000 лет.

Информируют, что пещеры Горама находятся в юго-восточной части Гибралтара, причем в прошедшие 9 лет исследователи активно занимаются изучением пещеры Вангард, которая является частью этого комплекса. На данный момент археологи работают над определением настоящих размеров пещеры и проверяют, есть ли в ней проходы и камеры, засыпанные песком. В августе текущего года группа ученых обнаружила брешь, которую далее сделали шире, дабы попасть внутрь.

Эта брешь и привела специалистов к небольшой 13-метровой камере в глубине пещеры, на потолке были сталактиты. Там же были найдены признаки древнего землетрясения. По словам археологов, речь идет о настоящей комнате, открытие которой сравнимо с открытием гробницы египетского фараона Тутанхамона.