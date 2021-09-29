Компания Amazon представила ассистента в виде домашнего робота

Американская компания Amazon продемонстрировала нового домашнего робота, который получил имя Astro. В задачи робота входит видеонаблюдение и контроль за безопасностью, при этом он умеет передвигаться по комнатам, проверять их и оповещать о появлении чужих людей.