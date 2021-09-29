ЗАМАНА - Компания Amazon представила ассистента в виде домашнего робота

Компания Amazon представила ассистента в виде домашнего робота

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29 сентября, 2021. Среда 11:49
Компания Amazon представила ассистента в виде домашнего робота

Американская компания Amazon продемонстрировала нового домашнего робота, который получил имя Astro. В задачи робота входит видеонаблюдение и контроль за безопасностью, при этом он умеет передвигаться по комнатам, проверять их и оповещать о появлении чужих людей.

Компания Amazon представила ассистента в виде домашнего робота
Наука

В приложении Asto App владельцы робота смогут смотреть видеотрансляции из комнат своего дома. Кроме того, робот-ассистент умеет выполнять и другие функции, например, следовать за владельцем и включать музыку, а также фотографировать и отправлять напоминания.

 

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