В приложении Asto App владельцы робота смогут смотреть видеотрансляции из комнат своего дома. Кроме того, робот-ассистент умеет выполнять и другие функции, например, следовать за владельцем и включать музыку, а также фотографировать и отправлять напоминания.
Компания Amazon представила ассистента в виде домашнего робота
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 11:49
Американская компания Amazon продемонстрировала нового домашнего робота, который получил имя Astro. В задачи робота входит видеонаблюдение и контроль за безопасностью, при этом он умеет передвигаться по комнатам, проверять их и оповещать о появлении чужих людей.
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