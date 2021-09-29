Сидячее погребение под Барнаулом датировали эпохой мезолита

С использованием радиоуглеродного анализа ученые определили возраст древних захоронений из трех могильников в пригороде Барнаула, которые связывают с большемысской энеолитической культурой.

Выяснилось, что большая их часть относится к более раннему времени — эпохе неолита (VI — начало IV тысячелетия до нашей эры), а одно захоронение мужчины в сидячем положении было проведено примерно 9 000 лет назад, то есть в эпоху мезолита. Итоги работы опубликованы в журнале Археология, этнография и антропология Евразии.