Выяснилось, что большая их часть относится к более раннему времени — эпохе неолита (VI — начало IV тысячелетия до нашей эры), а одно захоронение мужчины в сидячем положении было проведено примерно 9 000 лет назад, то есть в эпоху мезолита. Итоги работы опубликованы в журнале Археология, этнография и антропология Евразии.
Сидячее погребение под Барнаулом датировали эпохой мезолита
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 10:48
С использованием радиоуглеродного анализа ученые определили возраст древних захоронений из трех могильников в пригороде Барнаула, которые связывают с большемысской энеолитической культурой.
Последнее от Мадина
- Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы
- Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы
- На форуме «Каспий-2021» проходит грантовый конкурс Росмолодежи
- В Лаосе обнаружили летучих мышей с коронавирусом SARS-CoV-2
- Профессор Николас Плихон: найдено научное объяснение байкальских камней на ледяных ножках