В Лаосе обнаружили летучих мышей с коронавирусом SARS-CoV-2

Из сотен представителей вида у трех существ ученые выявили патоген, который вызывает коронавирус при соединении с человеческими клетками. Ученый Марк Элуит рассказал, что хоть патоген и коронавирус отличаются, все же данная научная работа предполагает причину появления коронавируса от летучих мышей. Профессор Мартин Хибберт заметил, что найденный патоген может легко заразить человека, как и SARS-CoV-2.