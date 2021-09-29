ЗАМАНА - В Лаосе обнаружили летучих мышей с коронавирусом SARS-CoV-2

В Лаосе обнаружили летучих мышей с коронавирусом SARS-CoV-2

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29 сентября, 2021. Среда 10:33
В Лаосе обнаружили летучих мышей с коронавирусом SARS-CoV-2

Зарубежное научное издание Nature информирует, что в пещерах Лаоса обнаружили летучих мышей с вирусом, схожим с SARS-CoV-2.

В Лаосе обнаружили летучих мышей с коронавирусом SARS-CoV-2
Наука

Из сотен представителей вида у трех существ ученые выявили патоген, который вызывает коронавирус при соединении с человеческими клетками. Ученый Марк Элуит рассказал, что хоть патоген и коронавирус отличаются, все же данная научная работа предполагает причину появления коронавируса от летучих мышей. Профессор Мартин Хибберт заметил, что найденный патоген может легко заразить человека, как и SARS-CoV-2.

 

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