Из сотен представителей вида у трех существ ученые выявили патоген, который вызывает коронавирус при соединении с человеческими клетками. Ученый Марк Элуит рассказал, что хоть патоген и коронавирус отличаются, все же данная научная работа предполагает причину появления коронавируса от летучих мышей. Профессор Мартин Хибберт заметил, что найденный патоген может легко заразить человека, как и SARS-CoV-2.
В Лаосе обнаружили летучих мышей с коронавирусом SARS-CoV-2
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 10:33
Зарубежное научное издание Nature информирует, что в пещерах Лаоса обнаружили летучих мышей с вирусом, схожим с SARS-CoV-2.
Последнее от Мадина
- Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы
- Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы
- На форуме «Каспий-2021» проходит грантовый конкурс Росмолодежи
- Сидячее погребение под Барнаулом датировали эпохой мезолита
- Профессор Николас Плихон: найдено научное объяснение байкальских камней на ледяных ножках