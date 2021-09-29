Россия в 2021 году собирается отправить к Международной космической станции 2 пилотируемых корабля "Союз" и 3 грузовых "Прогресса", сообщается из программы полета станции, которая попала к корреспондентам РИА Новости.

Согласно этой программе, на 18 марта следующего года запланирован старт корабля "Союз МС-21", а на 21 сентября — корабля "Союз МС-22". В текущем году Россия отправила 4 запуска к МКС — 3 корабля (2 "Прогресса" и 1 "Союз") и модуль "Наука".