Миссия Neptune Odyssey будет стоить 3,4 млрд долларов, планируется, что аппарат долетит до 8 планеты к 2043 году.
Полет будет проводиться с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy, которые принадлежат корпорации SpaceX американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска.
NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 08:29
NASA собирается отправить исследовательский аппарат к самой дальней планете Солнечной системы, Нептуну. Старт запланирован на 2031 год, сообщается в документе, который был опубликован космической компанией.
Миссия Neptune Odyssey будет стоить 3,4 млрд долларов, планируется, что аппарат долетит до 8 планеты к 2043 году.
Последнее от Мадина
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили мировую премьеру фильма «Не время умирать» в Лондоне
- Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе
- Вышел новый ролик «Венома 2» о перерождении Карнажа
- CW перезапустит культовый сериал «Вавилон 5»
- Дагестанские представители приняли участие во Всероссийской конференции, посвященной возрождению исторических городов