NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете

NASA собирается отправить исследовательский аппарат к самой дальней планете Солнечной системы, Нептуну. Старт запланирован на 2031 год, сообщается в документе, который был опубликован космической компанией.

Миссия Neptune Odyssey будет стоить 3,4 млрд долларов, планируется, что аппарат долетит до 8 планеты к 2043 году.



Полет будет проводиться с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy, которые принадлежат корпорации SpaceX американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска.