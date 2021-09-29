ЗАМАНА - NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете

NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете

Автор
29 сентября, 2021. Среда 08:29
NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете

NASA собирается отправить исследовательский аппарат к самой дальней планете Солнечной системы, Нептуну. Старт запланирован на 2031 год, сообщается в документе, который был опубликован космической компанией.

NASA запустит исследовательский аппарат к самой отдаленной планете
Наука

Миссия Neptune Odyssey будет стоить 3,4 млрд долларов, планируется, что аппарат долетит до 8 планеты к 2043 году.

Полет будет проводиться с помощью ракеты Space Launch System или Falcon Heavy, которые принадлежат корпорации SpaceX американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска.

 

Прочитано 12 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top